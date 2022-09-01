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港股藍籌股ADR偏軟里巴巴（09988）美股先升後回 歐元區通脹9.1%創新高歐元再跌穿1算

股市 07:30 2022/09/01

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港股上日收報19954點，藍籌股ADR偏軟，阿里巴巴 （09988） 美股先升後回。不過，中概股指數續強，收市升2.9%，收報7517點。速睇其他ET新聞精點↓↓

財經 地產 中國/國際 話題
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啤酒股選潤啤 盈利增長較快 市場料歐元區8月通脹將破紀錄 強求造芯片補貼非萬能

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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