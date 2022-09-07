港股續弱恒生力返萬九關　滙豐（00005）股價 回吐跌2%

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【港股市況】滙豐跌2% 新東方在綫回吐近一成 恒指全日跌158點、19000失而復得（不斷更新）
港股續弱，恒生指數全日跌158點，力守萬九點關，收報19044點，主板全日成交額861億元。滙豐 （00005） 股價，回吐跌2%；友邦 （01299） 股價跌近2%。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點