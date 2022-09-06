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港股續尋底走勢偏弱 或下試3月14日低位18235點、短期阻力看20300點

股市 08:50 2022/09/06

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港股續尋底，恒指周一曾低見19064點，其後跌幅收窄，收報19225點，跌226點（或1.2%），創自3月16日以來低位。走勢上，恒指昨一度跌穿近日上落區間底部約19200點，走勢偏弱，一旦短期確認失守此水平，料下試3月14日低位18235點，短期阻力為20300點。速睇其他ET新聞精點↓↓

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撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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