港股續尋底走勢偏弱 或下試3月14日低位18235點、短期阻力看20300點

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【中資券商股】招商證券遭中證監責令改正 兼各沒收業務收入及罰款3150萬元人幣
港股續尋底，恒指周一曾低見19064點，其後跌幅收窄，收報19225點，跌226點（或1.2%），創自3月16日以來低位。走勢上，恒指昨一度跌穿近日上落區間底部約19200點，走勢偏弱，一旦短期確認失守此水平，料下試3月14日低位18235點，短期阻力為20300點。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點