港股牛皮恒指全日跌22點收市報19202點　滙豐（00005）股價硬淨升逾2%突破10天綫

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【濠賭股】永利升逾2% 大行稱9月首4日賭收達3.5億澳門元、料中秋節期間迎季節性上升
港股牛皮，恒生指數全日跌22點，收市報19202點。金融股滙豐 （00005） 股價硬淨，收市升逾2%並突破10天綫。英國卓慧思拜相英鎊反彈，利滙豐及渣打 （02888） 股價。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點