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港股業績期今日留意中電（00002）、聯通（00762） 焦點股睇實SOGO母企利福國際獲提私有化

股市 00:35 2022/08/08

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港股恒指上交易日靠穩，守住2萬點收報報20201點。焦點股今日可留意獲主要股東劉鑾鴻以溢價提私有化的利福國際 （01212） 。另外，中電 （00002） 、聯通 （00762） 等今日公布業績。速睇其他ET新聞精點↓↓

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#話題專頁：Mirror演唱會事故最新發展#
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撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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