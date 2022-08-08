港股業績期今日留意中電（00002）、聯通（00762） 焦點股睇實SOGO母企利福國際獲提私有化

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【分析｜SOGO母企】大劉細劉輪流提出私有化、有兩大相似之處 利福國際汲取「數人頭」教訓？
港股恒指上交易日靠穩，守住2萬點收報報20201點。焦點股今日可留意獲主要股東劉鑾鴻以溢價提私有化的利福國際 （01212） 。另外，中電 （00002） 、聯通 （00762） 等今日公布業績。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點