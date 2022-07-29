港股暫靠穩企20600點上 MIRROR演唱會嚴重事故電盈（00008）跌近2% 股市 09:35 2022/07/29 分享： 分享： 港股輕微高開後恒生指數20600點上爭持，Mirror演唱會發生嚴重事故，電訊盈科 （00008） 股價跌近2%。速睇其他ET新聞精點↓↓ 財經股市 蘋果季績超預期惟大中華區銷售跌 英特爾下調全年預測股價盤後挫逾8% 市料加幅見頂太樂觀？ 地產樓市 粉嶺ONE INNOVALE-Archway最細205呎起 海堤灣畔2房 造價跌穿600萬元關口 屯門NOVO LAND第1A期截收逾1.9萬登今年票王寶座 #立即參加「全民股獎」，獎金總值港幣3萬元！【詳情按此】# 時事國際 習近平與拜登通電話 白宮：拜登重申一中政策不變 穩定房地產市場 中央政治局會議：保交樓 穩民生 英國冬天能源供應緊張 1月能源費或近5000元 生活話題 MIRROR演唱會事故魯庭暉承諾會徹底找出原因 MIRROR演唱會取消餘下所有場次盡快公布退票安排 中暑死亡率可達40%至50% 口渴已經是脫水中暑警號 撰文 : 賴婉君 責任編輯 欄名 : ET新聞精點 相關文章 港股龍虎榜│今日港股升幅王東方海外（00316）股價逆市升逾3% 商湯（00020）股價再反彈 2022/07/27 港股龍虎榜│今日港股升幅王東方海外（00316）股價逆市升逾3% 商湯（00020）股價再反彈 異動股│港股異動股速覽 碧桂園服務（06098）股價今日狠插近逾2成 同系碧桂園（02007）亦跌1成半 2022/07/27 異動股│港股異動股速覽 碧桂園服務（06098）股價今日狠插近逾2成 同系碧桂園（02007）亦跌1成半 你可能感興趣 港股龍虎榜│今日港股升幅王東方海外（00316）股價逆市升逾3% 商湯（00020）股價再反彈 17:30 2022/07/27 港股龍虎榜│今日港股升幅王東方海外（00316）股價逆市升逾3% 商湯（00020）股價再反彈 異動股│港股異動股速覽 碧桂園服務（06098）股價今日狠插近逾2成 同系碧桂園（02007）亦跌1成半 16:30 2022/07/27 異動股│港股異動股速覽 碧桂園服務（06098）股價今日狠插近逾2成 同系碧桂園（02007）亦跌1成半 最新專欄文章 更多 港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3% 2022/07/15 港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3% 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 2022/07/08 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 2022/06/30 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 2022/06/23 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 2022/06/17 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價