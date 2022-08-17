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港股早段反覆造好恒指企19800點上　美團（03690）股價曾反彈近半成重返170元　騰訊（00700）、港交所（00388）股價於業績前偏軟

股市 10:30 2022/08/17

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港股早段反覆造好，恒生指數企19800點上。美團 （03690） 股價上日急插1成後今早最多反彈近半成，重返170元關。另外，騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 股價於稍後公布業績前偏軟。。速睇其他ET新聞精點↓↓

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撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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