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港股悶局未破 提提你銀色債券明日（8月23日）正式開售如何穩袋千元？

股市 00:40 2022/08/22

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港股過去三周呈橫行走勢，國企指數繼續在6800點上落，投資者觀望業績下，大市會繼續悶局。提提你，銀色債券周二（8月23日）正式開售，究竟如何抽銀債可以穩袋千元？速睇其他ET新聞精點↓↓

財經 地產 中國/國際 話題
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全力投電動車吉利年底收成 拜登搬芯片廠回美 強美元成最大難題 強求造芯片補貼非萬能

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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