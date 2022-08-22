港股悶局未破 提提你銀色債券明日（8月23日）正式開售如何穩袋千元？

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港股過去三周呈橫行走勢，國企指數繼續在6800點上落，投資者觀望業績下，大市會繼續悶局。提提你，銀色債券周二（8月23日）正式開售，究竟如何抽銀債可以穩袋千元？速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點