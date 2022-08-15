港股恒生指數2萬關爭持　騰訊（00700）股價跌逾1%、美團（03690）逆市升近2%

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東岳跌逾1% 主要股東遭提出破產重整 東岳︰業務穩健財務狀況穩固、重整申請非針對集團或其資產提出
港股走勢反覆偏軟，恒生指數半日收市跌56點，報20118點，主板成交額438億元。騰訊 （00700） 股價於周三公布業績前偏軟，在300元關爭持。另邊廂美團 （03690） 股價逆市造好，半日升近2%，報182.3元提提你，舜宇 （02382） 今日公布次季業績。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點