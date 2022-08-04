港股恒生指數高開244點重上2萬點　阿里巴巴（09988）高開近6%報95.55元

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【阿里巴巴9988】阿里巴巴高開5% 懶理軟銀據報通過預付遠期合約變相減持阿里巴巴 融資多達220億美元
港股恒生指數高開244點，重上2萬點報20011點。重磅科網股阿里巴巴 （09988） 高開近6%，報95.55元。阿里巴巴今日公布首季業績，券商普遍預計阿里巴巴上季仍受累疫情及宏觀經濟逆風，中國商業接近零增長，但降本增效的策略開始見效，其他業務分部的虧損幅度或有所改善。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點