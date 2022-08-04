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港股恒生指數高開244點重上2萬點　阿里巴巴（09988）高開近6%報95.55元

股市 09:25 2022/08/04

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港股恒生指數高開244點，重上2萬點報20011點。重磅科網股阿里巴巴 （09988） 高開近6%，報95.55元。阿里巴巴今日公布首季業績，券商普遍預計阿里巴巴上季仍受累疫情及宏觀經濟逆風，中國商業接近零增長，但降本增效的策略開始見效，其他業務分部的虧損幅度或有所改善。速睇其他ET新聞精點↓↓

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阿里巴巴今公布季績 下半年樓價還看加息步伐 Walmart承認裁員 一號風球至少下午2時維持
金管局接142億港元沽盤 實際按揭2.61厘穿「頂息率」 大陸暫停對台出口天然砂 65處所納強檢（附名單）
英倫銀行料加息半厘 「中原Edan」帶睇維港景3房套 拜登連續4日檢測陽性 Taylor Swift頻坐私人飛機最唔環保
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撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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