港股恒生指數跌392點報19610點　國泰（00293）股價於公布業績後曾破頂高見8.8元

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【新股IPO】檸萌影視9857首掛跌穿招股價跌2.7% 一手帳面蝕75元
港股報跌，恒生指數全日跌392點，報19610點。新經濟股弱，科技指數跌近3%表現跑輸大市，收報4173點。主板全日成交額892億元。國泰 （00293） 股價於公布業績後曾破頂高見8.8元。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點