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港股恒生指數跌392點報19610點　國泰（00293）股價於公布業績後曾破頂高見8.8元

股市 16:15 2022/08/10

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港股報跌，恒生指數全日跌392點，報19610點。新經濟股弱，科技指數跌近3%表現跑輸大市，收報4173點。主板全日成交額892億元。國泰 （00293） 股價於公布業績後曾破頂高見8.8元。速睇其他ET新聞精點↓↓

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國泰半年蝕50億元維持年底運力目標 裕民坊重建今收意向書 內地7月CPI按年漲幅創兩年高 日本皇室佳子公主秘訪牙醫男友
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#專頁：定期存款息率情報#
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四個月走資2千億恒指難保195 瑞銀薦大灣區概念10股 新經濟股領彈
中期股息5厘聯通嚴重偏低 日圓視乎台海局勢發展 強求造芯片補貼非萬能

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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