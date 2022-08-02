港股恒生指數半日跌545點報19619點 市場避險情緒升溫觀望台海局勢
股市 12:15 2022/08/02
港股今早低開後跌幅擴大，恒生指數半日跌545點，收報19619點。美國眾議院議長佩洛西料於今晚抵台，市場觀望台海局勢發展，觀望氣氛濃厚，主板成交金額僅約676億元。科網股下跌，騰訊 （00700） 股價破底低見288元；京東集團 （09618） 跌超過4%。中美芯片戰亦是關注點之一，中芯國際 （00981） 股價跌約4.5%，報15.38元。點擊速睇ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點