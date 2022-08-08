港股恒生指數半日跌151點暫守2萬關成交淡薄僅416億元　行政長官李家超宣布將7天酒店檢疫將改為「3+4」周五實施

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【芯片股】中芯國際半日跌2% 據報12英寸晶圓廠項目停擺 因供應商無法完成需求、解散百人團隊
港股恒生指數半日跌151點暫守2萬關，報20050點，成交淡薄主板成交額僅416億元。行政長官李家超宣布，7天酒店檢疫將改為「3+4」，本周五實施，國泰 （00293） 半日升逾2%，報8.67元。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點