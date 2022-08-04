港股恒生指數升460點報20174點 阿里巴巴（09988）、美團（03690）、騰訊（00700）、京東（09618）股價齊升
股市 16:15 2022/08/04
港股造好，恒生指數收市升406點，報20174點；在重磅科網股「ATMJ」股價上升支持下，恒生科技指數升超過3%跑贏大市，報4381點。阿里巴巴 （09988） 股價升逾5%報95元；京東 （09618） 股價升逾5%報246元；美團 （03690） 股價升近4%報183.8元；騰訊 （00700） 股價升逾3%報312元。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點