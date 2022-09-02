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港股恒生指數低開24點報195712點　美團（03690）、京東（09618）逆市靠穩

股市 09:20 2022/09/02

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港股恒生指數低開24點報195712點，美團 （03690） 股價、京東 （09618） 股價逆市靠穩。港股如跌勢持續，將下試8月下旬低位19200點水平，短綫反彈阻力於密集位20300點。速睇其他ET新聞精點↓↓

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撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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