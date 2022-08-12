港股恒指高開後一度倒跌　太古（00019）股價突破50元再升7%、中移動（00941）、港鐵（00066）增派息股價齊升

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【新股IPO】檸萌影視9857掛牌第三日抽升近三成 首掛跌穿招股價
港股恒指高開後一度倒跌，恒生指數現微升約30點。焦點落在業績股，太古 （00019） 股價突破50元後再升近7%，高見53.8元、中移動 （00941） 、港鐵 （00066） 增派息股價齊升。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點