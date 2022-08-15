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港股恒指險守2萬關收市　中芯國際（00981）跌6%、東方海外（00316）挫14%

股市 16:45 2022/08/15

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港股低開後走勢反覆偏軟，恒生指數收市跌137點，報20040點，主板成交額737億元。東方海外 （00316） 股價挫逾14%，主要受航運指數下跌拖累；中芯國際 （00981） 跌6%；美團 （03690） 逆市升1%。速睇其他ET新聞精點↓↓

財經 地產 中國/國際 話題
恒生指數全日跌134點 H按名義按息報3.02厘高過「封頂息」 7月工業、投資和消費數據遜預期 消委會測試6款口罩獲5星評級
中芯國際股價挫逾6%遭券商削價潮 啟德PARK PENINSULA新盤排隊登場 內地青年失業率續飆至19.9% 食物經巴士德消毒致營養素流失？
東方海外插一成波羅的海指數創六個月低 月月供樓太痛苦有咩辦法 英國大學名校補招學位兩年減半 公屋戶10月1日起加租1.17%
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港股年底目標僅20200點 中國經濟喜中有憂？ 趁市淡換樓
公用股除息穩陣收息揀電能 歐盟或停入境簽證對俄制裁下一步？ 新經濟股領彈
滙豐小心破上升楔形 拜登搬芯片廠回美 強美元成最大難題 強求造芯片補貼非萬能

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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