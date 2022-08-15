港股恒指險守2萬關收市　中芯國際（00981）跌6%、東方海外（00316）挫14%

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【新世界系】富通保險元宇宙創建「富通保險總部大樓」 於虛擬領域發佈最新消息
港股低開後走勢反覆偏軟，恒生指數收市跌137點，報20040點，主板成交額737億元。東方海外 （00316） 股價挫逾14%，主要受航運指數下跌拖累；中芯國際 （00981） 跌6%；美團 （03690） 逆市升1%。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點