  • 34°C
香港時間 : 2022802日 (二) 17:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港股恒指跌476點收報19689點　友邦（01299）股價再挫近3%＋京東（09618）、美團（03690）齊跌

股市 16:25 2022/08/02

分享：

分享：

港股全日報跌，恒生指數收市跌476點，報19689點，主板成交額1180億元。友邦 （01299） 股價向下尋底，收市跌近3%，報75.05元。新經濟股京東 （09618） 及美團 （03690） 股價齊挫，都拖累大市表現。市場觀望美國眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）今晚抵台，會否令台海局勢變得緊張。點擊速睇ET新聞精點↓↓

財經 地產 中國/國際 話題
台海局勢深化股市壓力 ONE INNOVALE-Archway或輕微加價 大陸突禁止台企食品進口 八大畢業生平均月薪2.34萬
香港6月零售額按年跌1.2% 貝沙灣3房劈逾1成低市價沽 中美攤牌時刻到了嗎？ 本周四起6個月幼童可打科興
港燈中期息持15.94港仙 「先租後付」貸款預繳全年租金 BNO移英97後港人可獨立申請 常飲珍珠奶茶恐致大腸癌

#話題專頁：Mirror演唱會事故最新發展#

投資推介 趨勢分析 專欄評論
藍籌放榜阿里業績部署 港放寬入境不容緩 演唱會事故危機管理3啟示
恒生撥備拖累維持觀望 「八上」風險未解 8月經濟看點聚焦大督查
滙豐明年派高息6.5厘 美GDP連縮兩季何以否認衰退 中美「護欄」欄不住本性

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

相關文章

港股龍虎榜│今日港股升幅王汽車股成大贏家　吉利汽車（00175）股價升13%
2022/08/01
港股龍虎榜│今日港股升幅王汽車股成大贏家　吉利汽車（00175）股價升13%
異動股│新經濟股遜色　京東（09618）失守100天綫
今日
異動股│新經濟股遜色　京東（09618）失守100天綫

你可能感興趣

港股龍虎榜│今日港股升幅王汽車股成大贏家　吉利汽車（00175）股價升13%
17:55 2022/08/01
港股龍虎榜│今日港股升幅王汽車股成大贏家　吉利汽車（00175）股價升13%
異動股│新經濟股遜色　京東（09618）失守100天綫
今日 17:00
異動股│新經濟股遜色　京東（09618）失守100天綫

最新專欄文章 更多

港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3%
2022/07/15
港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3%
日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡　港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點
2022/07/08
日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡　港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點
恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4%
2022/06/30
恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4%
港股恒指收升265點、科指彈2%　車股全走高、阿里巴巴升逾6%
2022/06/23
港股恒指收升265點、科指彈2%　車股全走高、阿里巴巴升逾6%
港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元　本港最新失業率回落至5.1%
2022/06/17
港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元　本港最新失業率回落至5.1%
個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HSBC滙豐】滙豐業績懶人包：明年恢復派季息　預測股息率7厘
【HSBC滙豐】滙豐業績懶人包：明年恢復派季息　預測股息率7厘
【港股市況】騰訊成好淡主戰場　U盤「嘜高」僅跌4.6元　觀望台海局勢　恒生指數跌476點（不斷更新）
【港股市況】騰訊成好淡主戰場　U盤「嘜高」僅跌4.6元　觀望台海局勢　恒生指數跌476點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】佩洛西將到台灣　白宮冀危機不會升級　夜期跌228點失2萬關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】佩洛西將到台灣　白宮冀危機不會升級　夜期跌228點失2萬關（不斷更新）
【台海局勢】台積電劉德音：無人可用武力奪取台積電　若中國入侵台灣、世界秩序將會崩壞
【台海局勢】台積電劉德音：無人可用武力奪取台積電　若中國入侵台灣、世界秩序將會崩壞
【台海局勢】佩洛西盛傳周二晚抵台灣、中國海事局：渤海濰坊港今實彈射擊　投資界：勢深化股市壓力惟影響短暫
【台海局勢】佩洛西盛傳周二晚抵台灣、中國海事局：渤海濰坊港今實彈射擊　投資界：勢深化股市壓力惟影響短暫
【HSBC滙豐業績】胡孟青：滙豐點解唔立刻派季息？「只是開期票」　明年派、股價就明年才見60元
【HSBC滙豐業績】胡孟青：滙豐點解唔立刻派季息？「只是開期票」　明年派、股價就明年才見60元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款