港股恒指跌476點收報19689點 友邦（01299）股價再挫近3%＋京東（09618）、美團（03690）齊跌
股市 16:25 2022/08/02
港股全日報跌，恒生指數收市跌476點，報19689點，主板成交額1180億元。友邦 （01299） 股價向下尋底，收市跌近3%，報75.05元。新經濟股京東 （09618） 及美團 （03690） 股價齊挫，都拖累大市表現。市場觀望美國眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）今晚抵台，會否令台海局勢變得緊張。點擊速睇ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點