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港股恒指跌235點報20670點　觀望儲局議息結果

股市 17:00 2022/07/27

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港股報跌，恒生指數全日跌235點，報20670點，主要受累阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 下跌，大市交投淡靜，主板成交額872億元。市場觀望美國聯儲局議息結果，加息幅度有幾多成焦點。睇其他ET新聞精點↓↓

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撰文 : 賴婉君 責任編輯

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