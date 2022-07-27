港股恒指跌235點報20670點 觀望儲局議息結果 股市 17:00 2022/07/27 分享： 分享： 港股報跌，恒生指數全日跌235點，報20670點，主要受累阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 下跌，大市交投淡靜，主板成交額872億元。市場觀望美國聯儲局議息結果，加息幅度有幾多成焦點。睇其他ET新聞精點↓↓ 財經股市 聯儲局議息5大關注點 騰訊挫近3%破底原因是... 全球10大最保值手袋揭盅 地產樓市 抗衡「息魔」轉按賺回贈提前還款 閃電租出！THE HENLEY有何賣點 周三拍賣撈筍盤最平開價$65萬 #立即參加「全民股獎」，獎金總值港幣3萬元！【詳情按此】# 時事國際 中國國防部回應佩洛西訪台 廣東等多地用電負荷創新高 菲律賓北部發生7.1級地震 生活話題 本港新增4,508宗確診個案 周五起一連8天局部地區有驟雨 男性較女性高一倍半機會患腦退化 撰文 : 賴婉君 責任編輯 欄名 : ET新聞精點 相關文章 港股龍虎榜│今日港股升幅王東方海外（00316）股價逆市升逾3% 商湯（00020）股價再反彈 今日 港股龍虎榜│今日港股升幅王東方海外（00316）股價逆市升逾3% 商湯（00020）股價再反彈 異動股│港股異動股速覽 碧桂園服務（06098）股價今日狠插近2成 同系碧桂園（02007）亦跌逾1成 今日 異動股│港股異動股速覽 碧桂園服務（06098）股價今日狠插近2成 同系碧桂園（02007）亦跌逾1成 你可能感興趣 港股龍虎榜│今日港股升幅王東方海外（00316）股價逆市升逾3% 商湯（00020）股價再反彈 今日 17:30 港股龍虎榜│今日港股升幅王東方海外（00316）股價逆市升逾3% 商湯（00020）股價再反彈 異動股│港股異動股速覽 碧桂園服務（06098）股價今日狠插近2成 同系碧桂園（02007）亦跌逾1成 今日 14:50 異動股│港股異動股速覽 碧桂園服務（06098）股價今日狠插近2成 同系碧桂園（02007）亦跌逾1成 最新專欄文章 更多 港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3% 2022/07/15 港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3% 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 2022/07/08 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 2022/06/30 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 2022/06/23 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 2022/06/17 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價