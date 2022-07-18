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港股恒指料反覆偏軟 本月留意美企業績＋歐央行議息

股市 06:30 2022/07/18

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港股上周五報跌，恒生指數收報 20297 ，跌453點或2.19%，主板成交1295億元。展望本星期，美股業績及歐洲央行周四議息料成為焦點。速覽ET新聞精點↓↓

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3.拜登訪中東未促成石油增產及安全承諾

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欄名 : ET新聞精點

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