港股恒指收報20201點成交縮至851億元　留意美國今晚公布失業率等經濟數據

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【業績｜收息股】置富產業信託上半年每基金單位分派23.05港仙 按年跌7.7%、股息率7.2厘
港股今日窄幅波動，恒生指數收市微升27點，報20201點；國企指數升22點，報6902點；科技指數升34點，報4415點，主板成交額縮至851億元。留意美國今晚公布失業率、非農業就業人口變動、製造業就業人口變動等經濟數據。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點