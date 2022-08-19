港股恒指收報19773點　藍籌航運股東方海外（00316）豪派股息股價漲逾6%

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【國泰293】國泰據報向內地航線機師提供每次最多5,000元津貼 股價全日微升
港股微升收場，恒生指數收報19773點，主板全日成交金額821億元。藍籌航運股東方海外 （00316） 豪派股息股價漲逾6%。展望後市，投資者可留意稍後公布中期業績的金融股。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點