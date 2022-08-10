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港股恒指挫逾400點低見19567點　九倉（00004）、國泰（00293）今公布業績股價1跌1升

股市 11:05 2022/08/10

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港股低走，恒生指數早段挫逾400點，低見19567點，新經濟股弱，美團 （03690） 股價曾跌4%。另外，傳統金融股包括滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 股價都向下。提提你，九倉 （00004） 、國泰 （00293） 今公布業績，九倉股價跌逾1%，國泰股價則逆靠穩。速睇其他ET新聞精點↓↓

財經 地產 中國/國際 話題
恒生指數跌400點、科指跌3% 裕民坊重建今收意向書 再多3名芯片企業高層被查 43處所納入強檢
英基金幾乎沽清阿里及京東 荔枝角規劃鄰近曉峰居用地申建2幢低密度住宅 去年人均收入最高縣 眼睛突失焦揭「眼睛初老」症狀
舜宇出貨量按年跌15% 市建土瓜灣地截意向反應合預期  FBI突搜佛州海湖莊園 上水古洞街市凍肉隨地擺滲血水
#專頁：定期存款息率情報#
投資 趨勢 專欄
京東藥明破位策略 台海軍事緊張趨緩 中美政治對抗升溫 上車盤多重壓力
長實強於大市 看保歷加頂部 瑞銀薦大灣區概念10股 新經濟股領彈
中期股息5厘聯通嚴重偏低 日圓視乎台海局勢發展 強求造芯片補貼非萬能

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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