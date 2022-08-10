港股恒指挫逾400點低見19567點　九倉（00004）、國泰（00293）今公布業績股價1跌1升

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【台海局勢】台灣據報欲迫使鴻海放棄對清華紫光之投資
港股低走，恒生指數早段挫逾400點，低見19567點，新經濟股弱，美團 （03690） 股價曾跌4%。另外，傳統金融股包括滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 股價都向下。提提你，九倉 （00004） 、國泰 （00293） 今公布業績，九倉股價跌逾1%，國泰股價則逆靠穩。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點