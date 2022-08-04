港股恒指夜期升逾200點阿里巴巴（09988）股價外圍造好 留意一號戒備信號至少維持至10時

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【港元滙價】金管局今晨接約142億港元沽盤 本輪最大額 銀行體系結餘跌穿1300億元（不斷更新）
港股上日微升77點，報19767點。恒指夜期升逾200點，科網股阿里巴巴 （09988） 股價於外圍造好。留意英倫銀行今議息，市場預料加息半厘。提提你，一號戒備信號至少維持至10時。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點