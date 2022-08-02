  • 30°C
香港時間 : 2022802日 (二) 07:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港股恒指夜期再失2萬點 市場觀望台海局勢發展 焦點股滙豐（00005）股價外圍升近7%

股市 07:05 2022/08/02

分享：

分享：

港股8月開局由跌轉升，但市場正觀望台海局勢最新發展，氣氛相對審慎，恒指夜期跌逾200點再失2萬關。個股方面，滙豐 （00005） 股價外圍升近7%，大摩上調滙豐目標價至61.3元。點擊速睇ET新聞精點↓↓

財經 地產 中國/國際 話題
滙豐倫敦股價升7% ONE INNOVALE-Archway折實314.8萬起 中國人口將進入負增長時代 新冠疫苗接種年齡降至6個月大
金管局再接港元沽盤 樓價信心指數創14周新低 廣東人大代表倡未打針賦「藍碼」 66處所納強檢西九擎天半島上榜
市場觀望台海局勢 何為綠色按揭增又有何優惠 澳洲悉尼樓價跌幅近40年最大 日睡不足7小時死亡率高兩成

#話題專頁：Mirror演唱會事故最新發展#

投資推介 趨勢分析 專欄評論
藍籌放榜阿里業績部署 港放寬入境不容緩 演唱會事故危機管理3啟示
恒生撥備拖累維持觀望 「八上」風險未解 8月經濟看點聚焦大督查
滙豐明年派高息6.5厘 美GDP連縮兩季何以否認衰退 中美「護欄」欄不住本性

 

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

相關文章

港股龍虎榜│今日港股升幅王汽車股成大贏家　吉利汽車（00175）股價升13%
2022/08/01
港股龍虎榜│今日港股升幅王汽車股成大贏家　吉利汽車（00175）股價升13%
異動股│滙豐（00005）業績後股價造好升近5%　突破10天綫、50天綫、100天綫
2022/08/01
異動股│滙豐（00005）業績後股價造好升近5%　突破10天綫、50天綫、100天綫

你可能感興趣

港股龍虎榜│今日港股升幅王汽車股成大贏家　吉利汽車（00175）股價升13%
17:55 2022/08/01
港股龍虎榜│今日港股升幅王汽車股成大贏家　吉利汽車（00175）股價升13%
異動股│滙豐（00005）業績後股價造好升近5%　突破10天綫、50天綫、100天綫
16:30 2022/08/01
異動股│滙豐（00005）業績後股價造好升近5%　突破10天綫、50天綫、100天綫

最新專欄文章 更多

港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3%
2022/07/15
港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3%
日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡　港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點
2022/07/08
日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡　港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點
恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4%
2022/06/30
恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4%
港股恒指收升265點、科指彈2%　車股全走高、阿里巴巴升逾6%
2022/06/23
港股恒指收升265點、科指彈2%　車股全走高、阿里巴巴升逾6%
港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元　本港最新失業率回落至5.1%
2022/06/17
港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元　本港最新失業率回落至5.1%
個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價

下一篇文章

【港元滙價】金管局今晨再接63億港元沽盤　銀行體系結餘跌穿1500億元（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】美製造業續萎縮 道指跌46點 市場觀望台海局勢
【美股收市】美製造業續萎縮 道指跌46點 市場觀望台海局勢
【防疫措施】李家超︰快將宣布縮短入境檢疫天數　海外內地通關都要做、沒有優先次序互不排斥
【防疫措施】李家超︰快將宣布縮短入境檢疫天數　海外內地通關都要做、沒有優先次序互不排斥
【HSBC滙豐】滙豐業績懶人包：明年恢復派季息　預測股息率7厘
【HSBC滙豐】滙豐業績懶人包：明年恢復派季息　預測股息率7厘
【HSBC滙豐業績】滙豐倫敦股價升近7%　上調回報目標兼增派中期息至9美仙勝預期、擬明年復派季度股息
【HSBC滙豐業績】滙豐倫敦股價升近7%　上調回報目標兼增派中期息至9美仙勝預期、擬明年復派季度股息
【恒指夜期+ADR】佩洛西將到台灣　白宮冀危機不會升級　夜期跌228點失2萬關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】佩洛西將到台灣　白宮冀危機不會升級　夜期跌228點失2萬關（不斷更新）
【HSBC滙豐業績】胡孟青：滙豐點解唔立刻派季息？「只是開期票」　明年派、股價就明年才見60元
【HSBC滙豐業績】胡孟青：滙豐點解唔立刻派季息？「只是開期票」　明年派、股價就明年才見60元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款