港股恒指夜期下跌 留意騰訊（00700）ADR股價再失守300元關

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【新股IPO】檸萌影視9857下限定價未獲超額認購 一手中籤率100%（附分配結果連結）
羛股個別發展，港股恒指夜期偏軟，留意騰訊 （00700） ADR股價再失守300元關。金管局今晨再度接錢，金管局根據聯繫滙率機制，承接29.75億港元沽盤，香港銀行體系總結餘將於8月10日跌至1261.98億港元。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點