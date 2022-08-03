港股恒指半日升120點報19809點科技跑贏　阿里巴巴（09988）股價反彈半成重上90元關＋中美芯片戰有消息中芯（00981）股價突抽升

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【港股市況】阿里巴巴升4%力撐、恒生指數半日升120點 軍工股上揚 中芯抽升逾8%（不斷更新）
港股恒生指數高開後早段反覆，半日升120點報19809點。科技指數升幅逾2%跑贏大市，收報4288點，阿里巴巴 （09988） 股價重上90元關。另外，中美芯片戰再有消息，美國擬禁止中國獲得先進芯片設計軟件，中芯國際 （00981） 突升近1成。速睇ET新聞精點↓↓
#科技指數跑贏大市 估中科指今日收市價有機會贏取港幣300元#
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點