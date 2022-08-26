港股恒指兩個星期來高位20170點收市 惟留意內地股市依然好淡爭持
股市 16:30 2022/08/26
港股承接上日強勢裂口高開並高收，恒生指數以兩個星期以來最高位20170點收市，國企指數更以近一個月以來最高位收市，下周初有望再升，但要留意內地股市依然好淡爭持，中綫同樣是上落等消息格局，小心港股消化中概股因素後，要回歸上落模式。速睇其他ET新聞精點↓↓
|財經
|地產
|中國/國際
|話題
|恒指升201點上企兩萬關成交重上千億
|日出康城凱柏峰II折實643.1萬元
|英國10月電費上限調高80%至3.28萬元
|中秋節收緊防疫措施？未來一周十分關鍵
|小米據報與北汽合作生產電動車
|樓價指數連挫6周跌短期料返3年前水平
|中國女排戴KN95口罩比賽惹批評
|梁芷珮老公胃痛兩星期 揭腸套疊急做切腸手術
|外幣短存利息最高13.88厘
|長實石崗軍營旁用地擬發展23幢低密度住宅
|「長新冠」削美國勞動力最少200萬人失業
|麥當勞推新配方巨無霸優惠價33元品嚐
|中概股連日彈防淡友回馬槍
|本港樓市呆滯 正面臨3大挑戰
|超低按息不再 樓市添波動勿低估衝擊
|友邦新業務價值止跌現曙光
|歐盟或停入境簽證對俄制裁下一步？
|人幣加快貶值 日韓爭先恐後
|港股中期大上落恒指短目標207
|拜登搬芯片廠回美 強美元成最大難題
|強求造芯片補貼非萬能
撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點