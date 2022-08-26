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港股恒指兩個星期來高位20170點收市　惟留意內地股市依然好淡爭持

股市 16:30 2022/08/26

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港股承接上日強勢裂口高開並高收，恒生指數以兩個星期以來最高位20170點收市，國企指數更以近一個月以來最高位收市，下周初有望再升，但要留意內地股市依然好淡爭持，中綫同樣是上落等消息格局，小心港股消化中概股因素後，要回歸上落模式。速睇其他ET新聞精點↓↓

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撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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