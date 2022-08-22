港股恒指低開200點 中國8月貸款市場報價利率（LPR）出爐一年期及五年期LPR雙雙下調

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【盈警】雅居樂發盈警料中期按年少賺50.9%至56.6% 股價逆市照升一成
港股恒指低開200點，開報19572點。中國8月貸款市場報價利率（LPR）出爐，一年期及五年期LPR雙雙下調。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點