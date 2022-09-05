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港股恒指低開153點開報19299點　「股神」巴菲特減持未停手、比亞迪 （01211） 跌近6%

股市 09:50 2022/09/05

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港股承接上周五跌勢，恒生指數低開153點，開報19299點。「股神」巴菲特減持未停手、比亞迪  （01211）  跌近6%。恒指牛熊街貨比例擴闊至75：25，最新牛熊證重貨區分別於19000點及20200點，貼價牛證街貨遠多於熊證，不排除大戶繼續推低大市屠牛。小心恒指跌勢未完結。速睇其他ET新聞精點↓↓

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憧憬海外通關 領展有力回勇 4隻連年「加息」的股票 一老一幼速打針 防備第6波疫情

 

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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