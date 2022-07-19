港股恒指低開126點失20800點 藥明生物（02269）盈喜股價漲近半成 股市 09:25 2022/07/19 分享： 分享： 港股恒指低開126點失20800點，開報20719點。盈喜股藥明生物 （02269） 開市漲近半成，報80元。速睇其他ET新聞精點↓↓ #玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」# ▲ #玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」# 今早《ET開市直擊》譚凱韻、朱晉民即時解答股票疑難 1.恒指低開126點 阿里跌2%、藥明升逾4% 2.金管局今晨接81億港元沽盤 3.美股道指倒跌215點蘋果挫逾2% 4.澳門上季貴賓百家樂博彩收入按年跌近8成 5.藥明生物發盈喜 料上半年利潤最多升37% 6.阿里旗下公司與VTC簽署備忘錄育本港數據分析人才 7. 81處納強檢 涉太古城夏宮閣、尖沙咀港威譚仔及麥當勞等 8.【ET個股推介】反覆市況下 盈喜股贛鋒鋰業 欄名 : ET新聞精點 最新專欄文章 更多 港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3% 2022/07/15 港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3% 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 2022/07/08 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 2022/06/30 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 2022/06/23 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 2022/06/17 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價