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港股恒指低開126點失20800點　藥明生物（02269）盈喜股價漲近半成

股市 09:25 2022/07/19

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港股恒指低開126點失20800點，開報20719點。盈喜股藥明生物 （02269） 開市漲近半成，報80元。速睇其他ET新聞精點↓↓

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今早《ET開市直擊》譚凱韻、朱晉民即時解答股票疑難

1.恒指低開126點　阿里跌2%、藥明升逾4%

2.金管局今晨接81億港元沽盤

3.美股道指倒跌215點蘋果挫逾2%

4.澳門上季貴賓百家樂博彩收入按年跌近8成

5.藥明生物發盈喜　料上半年利潤最多升37%

6.阿里旗下公司與VTC簽署備忘錄育本港數據分析人才

7. 81處納強檢　涉太古城夏宮閣、尖沙咀港威譚仔及麥當勞等

8.【ET個股推介】反覆市況下 盈喜股贛鋒鋰業

 

欄名 : ET新聞精點

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