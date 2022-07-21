港股恒指今早有望再試二萬一閱 留意騰訊（00700）南非大股東疑似開始減持股份 股市 06:55 2022/07/21 分享： 分享： 港股恒指上日升勢於尾市略為回軟，未能守穩21000點關收市，今早能否有力再上，留意幾隻重磅科網股能否撐住。速睇其他ET新聞精點↓↓ #玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」# ▲ #玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」# 1.金管局今晨再接112億港元沽盤 2.美股科技股業績惹憧憬 納指再漲 3.騰訊大股東疑已開始減持 4.國泰全數調回澳洲沙漠停泊飛機 5.強制檢測63幢住宅上榜 撰文 : 賴婉君 責任編輯 欄名 : ET新聞精點 最新專欄文章 更多 港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3% 2022/07/15 港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3% 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 2022/07/08 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 2022/06/30 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 2022/06/23 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 2022/06/17 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價