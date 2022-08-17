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港股恒指今日能否試返2萬點關 留意美團（03690）於港股會否進一步下跌，另騰訊（00700）及港交所（00388）今公布業績

股市 07:05 2022/08/17

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美股道指收市造好惟反映科技股表現的納指偏軟。港股恒指今日能否試返2萬點關，留意美團 （03690） 今日於港股會否進一步下跌，另外，騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 等成分股今日公布業績。速睇其他ET新聞精點↓↓

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撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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