港股恒指今日能否試返2萬點關 留意美團（03690）於港股會否進一步下跌，另騰訊（00700）及港交所（00388）今公布業績

下一篇文章
【ET開市直擊】傳騰訊沽美團點拆解 大市再震多次？（歡迎觀眾問股）
美股道指收市造好惟反映科技股表現的納指偏軟。港股恒指今日能否試返2萬點關，留意美團 （03690） 今日於港股會否進一步下跌，另外，騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 等成分股今日公布業績。速睇其他ET新聞精點↓↓
|財經
|地產
|中國/國際
|話題
|港股夜期升119點美團反彈
|NOVO LAND 1B期周三首輪開售
|李克強促6經濟大省發力穩增長
|瑪嘉烈首宗染疫童短暫失明
|美股收市道指升239點 納指軟
|THE HENLEY I 周六銷售折實666萬
|英國8月份食品通脹率創14年高
|口乾舌燥中醫揭6大疾病警號
|60/40股債投資策略不再奏效？
|梅艷芳故居壽臣山恒安閣獲批重建
|英國職位空缺近兩年首現跌幅
|營養師拆解15種夏季水果熱量
|投資
|趨勢
|專欄
|大市欠動力穩陣選聯通
|中國經濟喜中有憂？
|趁市淡換樓
|騰訊今放榜經調整盈利料跌28%
|歐盟或停入境簽證對俄制裁下一步？
|新經濟股領彈
|港交所績前睇 4大行計合理價
|拜登搬芯片廠回美 強美元成最大難題
|強求造芯片補貼非萬能
撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點