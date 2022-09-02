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港股弱勢未除恒指半日跌121點報19475點　友邦（01299）股價挫逾1%失75元關

股市 12:35 2022/09/02

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港股弱勢未除，恒指半日跌121點報19475點，主板成交額440億元。金融保險股友邦 （01299） 股價挫逾1%，再失75元關；騰訊 （00700） 股價逆市靠穩，收報326元。港股弱勢持續，或下試8月下旬低位19200點水平。速睇其他ET新聞精點↓↓

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恒指季檢生效　滙豐友邦齊減磅股價跌 4隻連年「加息」的股票 一老一幼速打針 防備第6波疫情

 

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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