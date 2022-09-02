港股弱勢未除恒指半日跌121點報19475點　友邦（01299）股價挫逾1%失75元關

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【新股IPO】樂華娛樂2306因市況不佳暫緩上市 內媒：傳考慮明年再重啟IPO
港股弱勢未除，恒指半日跌121點報19475點，主板成交額440億元。金融保險股友邦 （01299） 股價挫逾1%，再失75元關；騰訊 （00700） 股價逆市靠穩，收報326元。港股弱勢持續，或下試8月下旬低位19200點水平。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點