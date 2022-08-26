港股延續升勢恒指半日升140點上破2萬點報20108點　友邦（01299）股價升近1%、藥明生物（02269）股價彈逾5%

上一篇文章
環球房託在不同利率周期表現優勝 助抗通脹
港股延續升勢，恒生指數半日升140點，上破2萬點關收報20108點。友邦 （01299） 股價升近1%、藥明生物 （02269） 股價彈逾5%，都有助支持大市。速睇其他ET新聞精點↓↓
|財經
|地產
|中國/國際
|話題
|恒指升140點重上兩萬關
|日出康城凱柏峰II折實643.1萬元
|美國停飛26赴華航班回應中國熔斷機制
|中秋節收緊防疫措施？未來一周十分關鍵
|美團將公布業績獲券商看好
|屯門公屋造價低過車位
|中國女排戴KN95口罩比賽惹批評
|梁芷珮老公胃痛兩星期 揭腸套疊急做切腸手術
|中石油彈高2%中期多賺55%
|速睇Larchwood4百萬以下有幾個
|加州2035年將禁售燃油車 加快實現碳中和目標
|確診乘客用APP叫的士加$100司機極速接單
|中概股連日彈防淡友回馬槍
|本港樓市呆滯 正面臨3大挑戰
|超低按息不再 樓市添波動勿低估衝擊
|友邦新業務價值止跌現曙光
|歐盟或停入境簽證對俄制裁下一步？
|人幣加快貶值 日韓爭先恐後
|港股中期大上落恒指短目標207
|拜登搬芯片廠回美 強美元成最大難題
|強求造芯片補貼非萬能
撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點