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港股延續升勢恒指半日升140點上破2萬點報20108點　友邦（01299）股價升近1%、藥明生物（02269）股價彈逾5%

股市 12:00 2022/08/26

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港股延續升勢，恒生指數半日升140點，上破2萬點關收報20108點。友邦 （01299） 股價升近1%、藥明生物 （02269） 股價彈逾5%，都有助支持大市。速睇其他ET新聞精點↓↓

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港股中期大上落恒指短目標207 拜登搬芯片廠回美 強美元成最大難題 強求造芯片補貼非萬能

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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