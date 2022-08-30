港股尾市跌幅收窄恒指跌74點報19949點　工行建行績前偏軟 中銀受制降軌

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【港股市況】新東方在綫大升26% 阿里巴巴、騰訊、滙豐逆市穩 恒指期結日跌74點（不斷更新）
港股尾市跌幅收窄，恒生指數跌74點，收報19949點，主板成交額961億元。新經濟股京東集團 （09618） 、騰訊 （00700） 股價逆市造好，美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 股價則隨大市偏軟。內房股碧桂園 （02007） 業績股價下挫，收市跌亦4%。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點