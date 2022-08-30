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港股尾市跌幅收窄恒指跌74點報19949點　工行建行績前偏軟 中銀受制降軌

股市 16:15 2022/08/30

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港股尾市跌幅收窄，恒生指數跌74點，收報19949點，主板成交額961億元。新經濟股京東集團 （09618） 、騰訊 （00700） 股價逆市造好，美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 股價則隨大市偏軟。內房股碧桂園 （02007） 業績股價下挫，收市跌亦4%。速睇其他ET新聞精點↓↓

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阿里巴巴、騰訊、滙豐逆市穩　恒指期結日跌74點 恆安邨「兩房豪宅」掀熱話！只花$46萬 深圳增35宗本土病例 30地鐵站關閉 周四開學日有驟雨及雷暴
摩根資管許長泰：美息年底見3.75厘、明年減息或無望 「香港後花園」西貢好唔好住？  巴基斯坦三分一國土遭洪水淹沒 大量兒童罹難 頸粗易中風　頸圍超過1個數字留心
港元定存高息王存息達6厘 滙景花園靚裝3房868萬元沽 回到5年前價位 英樓價未來2年或跌7% 5位候選佳麗確診《香港小姐競選準決賽》宣布延期
工行建行績前偏軟 中銀受制降軌 中美簽審計協議港交所再探底 高息難速退 港股緊日子
中海油高息墊底油價助燃 摩根士丹利薦收集到10月的績優股 Jackson Hole例升變急跌 後續有例跌中期選舉
美團有新金蛋 價跌可吸 李家超周三赴粵 料探討落實「逆向隔離」 強求造芯片補貼非萬能

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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