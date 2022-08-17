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港股尾市升幅收窄恒指再失2萬點關　港交所（00388）股價挫逾1%、騰訊（00700）股價績前軟、創科（00669）股價返「紅底」後升幅擴大至近1成全日高位收

股市 16:00 2022/08/17

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港交所 （00388） 業績差過市場預期，半年少賺27%同時減派中期息，港交所股價跌逾1%。港股方面，恒生指數午後於2萬點關爭持。美團 （03690） 股價反彈半成。另外，受惠大客利好消息刺激，創科 （00669） 股價升1成，以全日高位收市。留意騰訊 （00700） 稍後公布業績前偏軟。速睇其他ET新聞精點↓↓

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電訊股平均息4.7厘 航運股逼近10厘 拜登搬芯片廠回美 強美元成最大難題 強求造芯片補貼非萬能

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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