港股尾市升幅收窄恒指再失2萬點關 港交所（00388）股價挫逾1%、騰訊（00700）股價績前軟、創科（00669）股價返「紅底」後升幅擴大至近1成全日高位收
股市 16:00 2022/08/17
港交所 （00388） 業績差過市場預期，半年少賺27%同時減派中期息，港交所股價跌逾1%。港股方面，恒生指數午後於2萬點關爭持。美團 （03690） 股價反彈半成。另外，受惠大客利好消息刺激，創科 （00669） 股價升1成，以全日高位收市。留意騰訊 （00700） 稍後公布業績前偏軟。速睇其他ET新聞精點↓↓
|財經
|地產
|中國/國際
|話題
|銀債保底息4厘一文睇晒認購優惠
|1個月拆息迫近2厘
|英國7月CPI按年升10.1% 破40年高
|瑪嘉烈首宗染疫童短暫失明
|港交所中期息減至3.45元
|陳偉霆放售北角豪宅叫價3400萬
|李克強促6經濟大省發力穩增長
|口乾舌燥中醫揭6大疾病警號
|創科升半成重返「紅底股」
|拍賣撈筍盤南區2房開價520萬元
|水電大省為何缺電？原因有3
|馬斯克揚言將會收購曼聯
|投資
|趨勢
|專欄
|港交所次季盈利倒退股價短綫續整固
|中國經濟喜中有憂？
|趁市淡換樓
|騰訊今放榜經調整盈利料跌28%
|歐盟或停入境簽證對俄制裁下一步？
|新經濟股領彈
|電訊股平均息4.7厘 航運股逼近10厘
|拜登搬芯片廠回美 強美元成最大難題
|強求造芯片補貼非萬能
撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點