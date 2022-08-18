港股夜期造好騰訊（00700）及美團（03690）ADR報升

上一篇文章
【業績｜信貸】新鴻基公司中期息維持12仙
港股夜期造好，騰訊 （00700） 及美團 （03690） ADR都報升。市場傳出騰訊有意沽出美團 持股，騰訊首席戰略官James Mitchell表示，相關消息並不準確，但承認目前騰訊股價及旗下投資組合價值被嚴重低估，會繼續進行回購、派發股息等回饋予股東。速睇其他ET新聞精點↓↓
|財經
|地產
|中國/國際
|話題
|港股夜期造好騰訊美團ADR齊升
|NOVO LAND 1B期折實341萬入場
|內地限電擴大半導體供應鏈恐受壓
|豬皮製眼角膜助失明人士重見光明
|議息紀錄強調遏通脹債息抽高
|凱旋門2房1780萬5年最平
|拜登簽降通脹法案稱為美帶來進步
|養和培訓吸人才轉跑道
|銀債保底息4厘速睇認購優惠
|陳偉霆放售北角豪宅叫價3400萬
|泰國5大即食麵品牌聯署要求加價
|評測16款沐浴露Dove奪冠
|投資
|趨勢
|專欄
|績優藍籌股買李寧潤啤
|中國經濟喜中有憂？
|趁市淡換樓
|基建今季加快潤泥可望得益
|歐盟或停入境簽證對俄制裁下一步？
|新經濟股領彈
|中國電信吸引中期息近5厘
|拜登搬芯片廠回美 強美元成最大難題
|強求造芯片補貼非萬能
撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點