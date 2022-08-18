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港股夜期造好騰訊（00700）及美團（03690）ADR報升

股市 06:56 2022/08/18

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港股夜期造好，騰訊 （00700） 及美團 （03690） ADR都報升。市場傳出騰訊有意沽出美團 持股，騰訊首席戰略官James Mitchell表示，相關消息並不準確，但承認目前騰訊股價及旗下投資組合價值被嚴重低估，會繼續進行回購、派發股息等回饋予股東。速睇其他ET新聞精點↓↓

財經 地產 中國/國際 話題
港股夜期造好騰訊美團ADR齊升​​​​​​​ NOVO LAND 1B期折實341萬入場 內地限電擴大半導體供應鏈恐受壓 豬皮製眼角膜助失明人士重見光明
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中國電信吸引中期息近5厘 拜登搬芯片廠回美 強美元成最大難題 強求造芯片補貼非萬能

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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