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港股夜期延續升勢收市升225點 有傳中美傳將就審計底稿達成協議中概股指數大升6%

股市 07:00 2022/08/26

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港股夜期延續升勢，收市升225點。有傳中美傳將就審計底稿達成協議，　中概股指數大升6%。阿里美股急衝100美元關；富途拼多多升1成。速睇其他ET新聞精點↓↓

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兩個因素考驗恒指19000點防守力 拜登搬芯片廠回美 強美元成最大難題 強求造芯片補貼非萬能

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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