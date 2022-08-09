港股報跌恒生指數2萬點整固 留意九倉（00004）、國泰（00293）明公布業績
股市 16:15 2022/08/09
港股反覆整固全日跌市收場，恒生指數收市跌42點，報20003點，主板全日成交額821億元。特別一提的是，資金仍在流走，恒指有機會下試19000點。提提你，九倉 （00004） 及國泰 （00293） 明日公布業績。速睇其他ET新聞精點↓↓
- 恒指：20003點（↓42點）
- 國指：6794點（↓26點）
- 科指：4295點（↓40點）
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點