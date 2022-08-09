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港股報跌恒生指數2萬點整固　留意九倉（00004）、國泰（00293）明公布業績

股市 16:15 2022/08/09

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港股反覆整固全日跌市收場，恒生指數收市跌42點，報20003點，主板全日成交額821億元。特別一提的是，資金仍在流走，恒指有機會下試19000點。提提你，九倉 （00004） 及國泰 （00293） 明日公布業績。速睇其他ET新聞精點↓↓

  • 恒指：20003點（↓42點）
  • 國指：6794點（↓26點）
  • 科指：4295點（↓40點）
財經 地產 中國/國際 話題
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中移動半年息料4.5厘贏盡中資股 日圓視乎台海局勢發展 強求造芯片補貼非萬能

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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