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港股報跌恒生指數跌158點報19763點　滙豐（00005）、港交所（00388）、阿里巴巴（09988）跌幅跑輸、騰訊（00700）股價升逾3%也無助撐市

股市 16:15 2022/08/18

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港股報跌，恒生指數跌158點，收報19763點，主板半日成交額893億元。滙豐 （00005） 股價跌逾1%，滙豐銀行上調H按利息並推首年定息按揭防加最優惠利率（P）。另外，港交所 （00388） 股價及阿里巴巴 （09988） 股價分別跌近2%及2.3%。雖然騰訊 （00700） 股價升逾3%，也無助撐起大市。速睇其他ET新聞精點↓↓

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騰訊升3%難撐大市恒指跌158點 NOVO LAND 1B期折實341萬入場 供電緊張增不確定性中國經濟增長預測遭下調 叙福樓員工攜同子女接種疫苗可享半日假
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撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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