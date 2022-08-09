  • 28°C
香港時間 : 2022809日 (二) 11:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港股在天文台或改掛三號風球前偏軟　恒生指數失守2萬點關

股市 10:35 2022/08/09

分享：

分享：

港股在天文台或改掛三號風球前表現偏軟，恒生指數曾跌189點，失守2萬點關，低見19856點。「ATMJ」全綫下跌，騰訊 （00700） 股價失300元關，低見296點。天文台表示，在今日上午10時至下午1時之間考慮改發三號強風信號。速睇其他ET新聞精點↓↓

財經 地產 中國/國際 話題
第七批銀色債券銷售詳情今午公布 35屋苑成交按周回升近4成 移民英國十大房屋需求增長最多地區 下午1時或改三號強風信號
百年老店蓮香樓不敵疫情 德福花園668萬易手勁蝕132萬 英組織發起拒交能源費 早餐三文治當午餐男子急性腎衰竭險洗腎
1個月HIBOR續創27個月新高 樓價按周跌1.17%料試全年新低 內地「瑯琊病毒」可動物傳人 完成3日檢疫者可提早離開酒店
#話題專頁：Mirror演唱會事故最新發展#
投資推介 趨勢分析 專欄評論
個股推介-國泰航空可低吸 加息周期勿「借盡」貸款 上車盤多重壓力
聯通績後大裂口升撐市 瑞銀薦大灣區概念10股 新經濟股領彈
反彈已結束？牛熊大分歧！ 日圓視乎台海局勢發展 強求造芯片補貼非萬能

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

相關文章

有獎遊戲│「全民股獎」戰況追蹤　速睇最新股王組合升幅榜排名
2022/08/05
有獎遊戲│「全民股獎」戰況追蹤　速睇最新股王組合升幅榜排名
異動股破位一覽│地產股逆市造好新鴻基地產（00016）股價大陽燭突破250天綫　行政會議召集人葉劉淑儀倡議樓市「減辣」
今日
異動股破位一覽│地產股逆市造好新鴻基地產（00016）股價大陽燭突破250天綫　行政會議召集人葉劉淑儀倡議樓市「減辣」

你可能感興趣

有獎遊戲│「全民股獎」戰況追蹤　速睇最新股王組合升幅榜排名
16:35 2022/08/05
有獎遊戲│「全民股獎」戰況追蹤　速睇最新股王組合升幅榜排名
異動股破位一覽│地產股逆市造好新鴻基地產（00016）股價大陽燭突破250天綫　行政會議召集人葉劉淑儀倡議樓市「減辣」
今日 11:30
異動股破位一覽│地產股逆市造好新鴻基地產（00016）股價大陽燭突破250天綫　行政會議召集人葉劉淑儀倡議樓市「減辣」

最新專欄文章 更多

港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3%
2022/07/15
港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3%
日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡　港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點
2022/07/08
日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡　港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點
恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4%
2022/06/30
恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4%
港股恒指收升265點、科指彈2%　車股全走高、阿里巴巴升逾6%
2022/06/23
港股恒指收升265點、科指彈2%　車股全走高、阿里巴巴升逾6%
港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元　本港最新失業率回落至5.1%
2022/06/17
港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元　本港最新失業率回落至5.1%
個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價

上一篇文章

【科技股女股神】Cathie Wood：美國經濟已陷入衰退　聯儲局明年將減息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iPhone 14】內媒：蘋果iPhone 14 Pro系列兩機型將加價　新機料9月23日上市
【iPhone 14】內媒：蘋果iPhone 14 Pro系列兩機型將加價　新機料9月23日上市
【香港疫情】李家超：7天酒店檢疫改為「3+4」周五起實施、推「紅黃藍」碼　家居檢疫期間可外出但不能堂食
【香港疫情】李家超：7天酒店檢疫改為「3+4」周五起實施、推「紅黃藍」碼　家居檢疫期間可外出但不能堂食
【美股收市】道指微升29點　標指納指倒跌 美債息美滙偏軟（不斷更新）
【美股收市】道指微升29點　標指納指倒跌 美債息美滙偏軟（不斷更新）
【股神旗艦】巴郡次季投資巨虧530億美元　巴菲特上季貫徹「恐慌時貪婪」、減少哪一項資本操作？
【股神旗艦】巴郡次季投資巨虧530億美元　巴菲特上季貫徹「恐慌時貪婪」、減少哪一項資本操作？
【港股夜期+ADR】夜期跌49點　騰訊ADR再失300元關（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期跌49點　騰訊ADR再失300元關（不斷更新）
【分析｜SOGO母企】大劉細劉輪流提出私有化、有兩大相似之處　利福國際汲取「數人頭」教訓？
【分析｜SOGO母企】大劉細劉輪流提出私有化、有兩大相似之處　利福國際汲取「數人頭」教訓？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款