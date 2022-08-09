港股在天文台或改掛三號風球前偏軟　恒生指數失守2萬點關

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【科技股女股神】Cathie Wood：美國經濟已陷入衰退 聯儲局明年將減息
港股在天文台或改掛三號風球前表現偏軟，恒生指數曾跌189點，失守2萬點關，低見19856點。「ATMJ」全綫下跌，騰訊 （00700） 股價失300元關，低見296點。天文台表示，在今日上午10時至下午1時之間考慮改發三號強風信號。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點