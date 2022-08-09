港股在三號風球下反彈倒升恒生指數收報20228點 地產股借「減辣」憧憬炒上新地（00016）大陽燭升穿250天綫
股市 12:05 2022/08/09
港股在三號風球下反彈倒升，恒生指數收報20228點，升182點。新鴻基地產（00016）股價大陽燭突破250天綫，行政會議召集人葉劉淑儀倡議樓市「減辣」。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點