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港股在三號風球下反彈倒升恒生指數收報20228點　地產股借「減辣」憧憬炒上新地（00016）大陽燭升穿250天綫

股市 12:05 2022/08/09

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港股在三號風球下反彈倒升，恒生指數收報20228點，升182點。新鴻基地產（00016）股價大陽燭突破250天綫，行政會議召集人葉劉淑儀倡議樓市「減辣」。速睇其他ET新聞精點↓↓

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中移動半年息料4.5厘贏盡中資股 日圓視乎台海局勢發展 強求造芯片補貼非萬能

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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