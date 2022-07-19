港股回吐恒生指數跌240點報20605點 汽車股弱比亞迪（01211）、小鵬汽車（09868）齊挫 阿里巴巴（09988）跌近3%
港股半日回吐。恒生指數跌240點，跌幅1.1%，報20605點；國企指數跌88點，報7079點；科技指數跌74點，報4499點。汽車股跑輸大市，比亞迪 （01211）
股價跌超過2%，報287.4元；小鵬汽車 （09868）
股價跌超過半成，報107.3元。另外，阿里巴巴 （09988）
跌近3%拖低大市，報100.8元。速睇其他ET新聞精點↓↓
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