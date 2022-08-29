港股反覆偏軟恒指跌146點收市力守2萬點關　港交所（00388）股價曾見月內低位、美團（03690）股價逆市升逾2%

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【新指數】恒指公司推恒生滬深港通中國企業指數、80隻成分股 涵蓋中港上市互聯互通資格股份
港股走勢反覆偏軟，恒生指數跌146點收市力守2萬點關，報20023點。大市交投轉靜，港交所 （00388） 股價曾見月內低位見316.4元；新經濟股美團 （03690） 股價造好，美團股價逆市升逾2%，收報186.7元。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點