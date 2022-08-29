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港股反覆偏軟恒指跌146點收市力守2萬點關　港交所（00388）股價曾見月內低位、美團（03690）股價逆市升逾2%

股市 16:10 2022/08/29

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港股走勢反覆偏軟，恒生指數跌146點收市力守2萬點關，報20023點。大市交投轉靜，港交所 （00388） 股價曾見月內低位見316.4元；新經濟股美團 （03690） 股價造好，美團股價逆市升逾2%，收報186.7元。速睇其他ET新聞精點↓↓

財經 地產 中國/國際 話題
恒指跌146點力守兩萬關 本港7月樓價按月下跌創近兩年半新低 深圳增病例24地鐵站關閉 羅湖、福田臨時管控 長生津下月起劃一發放高額津貼金額
美股期貨未止跌道期跌逾200點 李家超鄰居突加佣求售何文田豪宅 人民幣在岸、離岸價續創逾兩年新低 古天樂新片破2千萬古仔現身戲院「古太」撐場
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撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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