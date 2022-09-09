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港股反彈恒指升507點收報19362點 大市成交略為增加主板全日成交額922億元

股市 16:15 2022/09/09

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港股反彈，恒生指數升507點，收報19362點，大市成交略為增加，主板全日成交額922億元。友邦 （01299） 彈逾4%、美團 （03690） 升半成。速睇其他ET新聞精點↓↓

財經 地產 中國/國際 話題
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撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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