港股反彈恒指升507點收報19362點 大市成交略為增加主板全日成交額922億元

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【元宇宙】星展集團進駐The Sandbox拓元宇宙體驗 冀提供新途徑予外界瞭解ESG
港股反彈，恒生指數升507點，收報19362點，大市成交略為增加，主板全日成交額922億元。友邦 （01299） 彈逾4%、美團 （03690） 升半成。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點