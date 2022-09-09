港股反彈恒指升488點重返萬九關　美團（03690）、阿里巴巴（09988）、友邦（01299）齊彈

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【解碼｜嗶哩嗶哩】摩根士丹利：第三季指引遜預期、料下半年盈利改善空間有限 一文看清大行對嗶哩嗶哩看法（不斷更新）
港股反彈，恒生指數半日升488點，重返萬九關收報19342點。新經濟股齊造好，美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 齊上揚；金融股友邦 （01299） 連日走弱後，今早亦彈逾3%。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點