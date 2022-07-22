  • 35°C
香港時間 : 2022722日 (五) 15:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港股反彈但成交薄弱　恒指未收復10天綫20600點爭持短綫留意「習拜對話」

股市 15:30 2022/07/22

分享：

分享：

港股今日反彈，但留意成交薄弱。就恒生指數而言，早段雖升逾200點高見20788點，但未幾升幅收窄，再失守10天綫，現於20600點水平爭持。指數成分股方面，滙豐 （00005） 表現跑贏，現升逾1%，報48.9元。速睇其他ET新聞精點↓↓

財經股市

地產樓市

#立即參加「全民股獎」，獎金總值港幣3萬元！【詳情按此】#

時事國際

生活話題

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

最新專欄文章 更多

港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3%
2022/07/15
港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3%
日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡　港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點
2022/07/08
日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡　港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點
恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4%
2022/06/30
恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4%
港股恒指收升265點、科指彈2%　車股全走高、阿里巴巴升逾6%
2022/06/23
港股恒指收升265點、科指彈2%　車股全走高、阿里巴巴升逾6%
港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元　本港最新失業率回落至5.1%
2022/06/17
港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元　本港最新失業率回落至5.1%
個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價

上一篇文章

【ET講股通】梁耀康：港股勢弱等爆邊（歡迎觀眾留言問股）

下一篇文章

【家電下鄉】JS環球生活彈近3%　商務部即將發布促進綠色智能家電消費措施
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港2% 夜期升143點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港2% 夜期升143點（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨再接112億港元沽盤　本周最大額（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨再接112億港元沽盤　本周最大額（不斷更新）
【HSBC滙豐】滙豐前海證券設中共黨支部、成外資投行首例　滙豐：對業務沒影響
【HSBC滙豐】滙豐前海證券設中共黨支部、成外資投行首例　滙豐：對業務沒影響
【美股期貨】道指期貨跌47點　納指期貨跌0.8%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌47點　納指期貨跌0.8%（不斷更新）
【騰訊700】騰訊半日跌逾2%　南非大股東Naspers及Prosus疑已開始減持騰訊、過去三周豪擲百億回購　大戶倉位有序減持逾3180萬股
【騰訊700】騰訊半日跌逾2%　南非大股東Naspers及Prosus疑已開始減持騰訊、過去三周豪擲百億回購　大戶倉位有序減持逾3180萬股
【芯片大戰】中芯國際升逾1%　芯片技術在美國制裁下據報仍重大突破　交付7納米芯片
【芯片大戰】中芯國際升逾1%　芯片技術在美國制裁下據報仍重大突破　交付7納米芯片
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款