港股反彈但成交薄弱 恒指未收復10天綫20600點爭持短綫留意「習拜對話」 股市 15:30 2022/07/22 分享： 分享： 港股今日反彈，但留意成交薄弱。就恒生指數而言，早段雖升逾200點高見20788點，但未幾升幅收窄，再失守10天綫，現於20600點水平爭持。指數成分股方面，滙豐 （00005） 表現跑贏，現升逾1%，報48.9元。速睇其他ET新聞精點↓↓ 財經股市 恒指20600爭持滙豐撐市 「習拜對話」幾利好大市？ 滙豐同意出售俄羅斯業務 地產樓市 恒地粉嶺馬適路新盤下月推售 外區租客845萬購東涌海景2房 NOVO LAND成上車、投資之選（有片） #立即參加「全民股獎」，獎金總值港幣3萬元！【詳情按此】# 時事國際 拜登染疫習近平致慰問 歐洲多國氣溫破40度 澳洲搜尋租盤數激增升 生活話題 天文台料明「大暑」達35度 睡眠專家教最涼爽睡姿 各式粉麵熱量脂肪大比拼 撰文 : 賴婉君 責任編輯 欄名 : ET新聞精點 最新專欄文章 更多 港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3% 2022/07/15 港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3% 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 2022/07/08 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 2022/06/30 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 2022/06/23 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 2022/06/17 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價