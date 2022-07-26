港股半日造好恒生指數升305點報20868點 阿里（09988）股價勁升6%、滙豐（00005）股價重返50元關 股市 12:15 2022/07/26 分享： 分享： 港股半日造好，恒生指數升305點，收報20868點。焦點股阿里巴巴 （09988） 股價勁升6%，收報105.6元。在美國聯儲局議息前，滙豐 （00005） 股價亦造好升逾2%，重返50元關上。 速睇其他ET新聞精點↓↓ 財經股市 阿里申請轉為香港主要上市 Tesla概念股億和曾升9% 「末日博士」魯賓尼評美國經濟 地產樓市 實際按息報2.49厘逼近封頂息 確診大廈單日增2333幢（附名單） 海之戀1房│391呎│叫價900萬元 #立即參加「全民股獎」，獎金總值港幣3萬元！【詳情按此】# 時事國際 拜登：本周與習通話但仍待確認 再減天然氣供應量剩約20% 哈里趕聖誕前出自傳爆與卡米拉恩怨 生活話題 油天92.8%學生獲派首三志願 化學博士KKwong分享中暑高危地點 上床8分鐘內入睡屬異常看清4大過勞先兆 撰文 : 賴婉君 責任編輯 欄名 : ET新聞精點 相關文章 港股龍虎榜│今日港股升幅王龍湖集團（00960）股價逆市大升超過6% 2022/07/25 港股龍虎榜│今日港股升幅王龍湖集團（00960）股價逆市大升超過6% 異動股│港股異動股速覽 阿里巴巴（09888）股價重返百元關上、中海油（00883）股價突破廿天、百天綫試闖10元 今日 異動股│港股異動股速覽 阿里巴巴（09888）股價重返百元關上、中海油（00883）股價突破廿天、百天綫試闖10元 你可能感興趣 港股龍虎榜│今日港股升幅王龍湖集團（00960）股價逆市大升超過6% 16:50 2022/07/25 港股龍虎榜│今日港股升幅王龍湖集團（00960）股價逆市大升超過6% 異動股│港股異動股速覽 阿里巴巴（09888）股價重返百元關上、中海油（00883）股價突破廿天、百天綫試闖10元 今日 11:05 異動股│港股異動股速覽 阿里巴巴（09888）股價重返百元關上、中海油（00883）股價突破廿天、百天綫試闖10元 最新專欄文章 更多 港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3% 2022/07/15 港股午後跌勢加劇恒指收市跌453點報20297點 阿里巴巴（09988）股價跌近6%、騰訊（00700）股價跌近3% 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 2022/07/08 日本前首相安倍晉三遇襲 證實死亡 港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 2022/06/30 恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4% 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 2022/06/23 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 2022/06/17 港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元 本港最新失業率回落至5.1% 個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 騰訊 香港 道瓊斯工業平均指數 樓價