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港股半日造好恒生指數企穩2萬關上　李寧（02331）股價炒上近6%返70元關

股市 12:05 2022/08/12

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港股半日造好，恒生指數微升64點，企穩2萬關上，收報20146點。不過大市成交縮減，主板成交額僅392億元。體育品股李寧 （02331） 業績後炒上，股價升近6%，重返70元關水平。速睇其他ET新聞精點↓↓

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中移動高息驚喜要等末期息 日圓視乎台海局勢發展 強求造芯片補貼非萬能

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET新聞精點

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【業績│體育用品股】李寧升近6%　中期按年多賺11.6%　不派中期息
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