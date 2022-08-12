港股半日造好恒生指數企穩2萬關上　李寧（02331）股價炒上近6%返70元關

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【業績│體育用品股】李寧升近6% 中期按年多賺11.6% 不派中期息
港股半日造好，恒生指數微升64點，企穩2萬關上，收報20146點。不過大市成交縮減，主板成交額僅392億元。體育品股李寧 （02331） 業績後炒上，股價升近6%，重返70元關水平。速睇其他ET新聞精點↓↓
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET新聞精點